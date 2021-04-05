В Подмосковье откроются около 600 летних кафе

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Порядка 600 летних кафе откроются в Московской области в этом году. Монтаж сезонных точек уже стартовал, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Сезонные кафе пользуются большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья. Монтаж летних точек кафе и ресторанов начался в регионе 1 апреля. В этом году при благоприятных погодных условиях ожидается открытие порядка 600 летних кафе", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Он отметил, что в прошлом году, несмотря на введенные ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, на территории Подмосковья открыли около 580 летних кафе.

"Обязательное условие для работы летних кафе - строгое соблюдение указанных рекомендаций Роспотребнадзора. Летние кафе будут работать в области вплоть до 15 ноября", - добавил Воскресенский.