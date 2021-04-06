Жители Подмосковья смогут заказать установку оборудования от утечек газа через "Добродел"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют внедрить функцию по оформлению заказа на установке систем защиты от утечек газа через региональный портал "Добродел". Об этом во вторник в ходе заседания с зампредами правительства и главами городских округов сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

"Умное решение - установка систем защиты от утечек газа. Здесь мы должны понимать, что уже были ситуации в других регионах, когда мошенники предлагали оборудование, поэтому ключевой вопрос в механизме реализации этих решений. Мы предлагаем установить кнопку на "Доброделе", чтобы жители могли в том режиме, который им понятен и удобен, через мобильное приложение заказать себе установку такого оборудования по контролю утечки газа", - сказал Хромушин.

Он также добавил, что с 2015 по 2021 год в Московской области произошло около 130 происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования. Из них 50 - в многоквартирных домах и 61 в частных. Хромушин уточнил, что за этот период во время ЧП с газом в многоквартирных домах пострадали 43 человека. "Когда провели подробный анализ всех инцидентов, пришли к следующим цифрам: в МКД (многоквартирных домах) неосторожное обращение с газом, то есть пресловутый человеческий фактор - это 48% случаев, неисправность газового оборудования - это 32% случаев, самовольная замена или установка газового оборудования - это 14% случаев", - добавил Хромушин.