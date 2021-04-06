Более 350 тонн электроники сдали на переработку в Подмосковье

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Жители Московской области сдали на переработку свыше 350 тонн электроники в рамках экологической программы "Школа утилизации: электроника". Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Акции экологической программы "Школа утилизации: электроника", которая помогает безопасно для природы утилизировать и переработать электротехнику, с начала года прошла в 21 городском округе Московской области. За три месяца организации и жители округов Подмосковья сдали на переработку 355 тонн. Весь электролом экологически безопасно переработан в экотехнопарке организатора программы - Фонда рационального природопользования", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

По ее словам, больше всего электротехники сдали на переработку в Коломне, Лыткарине, Электростали, Ступине и Луховицах. Вся техника была разобрана в экотехнопарке Фонда по видам материалов и направлена на партнерские заводы, которые используют в своей работе вторичное сырье.

Как отметил зампред правительства Московской области-министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба, в регионе сформирована система раздельного сбора электронных отходов. В рамках программы "Школа утилизации: электроника" уже пять лет происходит сбор и переработка электроники, за это время было собрано более 3,700 тонн техники, 75% которой пошло на вторичную переработку.