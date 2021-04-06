Полиция проверяет информацию о приготовлении еды на "Вечном огне" в Подмосковье

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Полиция начала проверку после публикации в интернете видео, на котором женщина готовит еду на "Вечном огне" в Пушкино. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"По видео, размещенному в сети интернет, где женщина у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре города Пушкино, занимается приготовлением пищи на "Вечном огне" проводится проверка", - сказала Петрова.

Полиция ищет нарушительницу.

Прокуратура также начала проверку после публикации видео. "В ходе проверки, проведение которой поручено Пушкинской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", - сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.