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Полиция проверяет информацию о приготовлении еды на "Вечном огне" в Подмосковье

В интернете опубликовали видео, на котором женщина у мемориала "Скорбящая мать" занимается готовкой

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Полиция начала проверку после публикации в интернете видео, на котором женщина готовит еду на "Вечном огне" в Пушкино. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"По видео, размещенному в сети интернет, где женщина у мемориала "Скорбящая мать", расположенного в центре города Пушкино, занимается приготовлением пищи на "Вечном огне" проводится проверка", - сказала Петрова.

Полиция ищет нарушительницу.

Прокуратура также начала проверку после публикации видео. "В ходе проверки, проведение которой поручено Пушкинской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", - сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

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