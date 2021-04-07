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На складе с бытовой химией и спортивным инвентарем в Подмосковье начался пожар

Площадь возгорания уточняется

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Склад с бытовой химией и спортивным инвентарем горит в Люберцах. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России о Московской области.

Информация о пожаре по адресу: Проектируемый проезд № 4296, дом 8, поступила в 17:51. "По всей площади частично административного, частично складского здания наблюдается густой черный дым. Площадь возгорания и дальнейшая информация уточняются", - сказали в пресс-службе.

В главке уточнили, что на складе находится спортивный инвентарь, бытовая химия, а также производится розлив шампуня.

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Россия
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