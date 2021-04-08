Более 430 литров плазмы с антителами к коронавирусу использовали в Подмосковье

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Свыше 430 литров плазмы донорской крови с антителами к новой коронавирусной инфекции использовали в Московской области для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19 с мая 2020 года, когда в регионе начали применять этот метод терапии, сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Более 430 литров антиковидной плазмы использовано для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Московской области. Заготовку, переработку, хранение и выдачу плазмы с антителами осуществляет Московская областная станция переливания крови", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Московская областная станция переливания крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00 по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А.

"Мы начали заготавливать антиковидную плазму с мая 2020 года. Она применяется для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19 и помогает нейтрализовать вирус. Больше всего заявок поступает из медорганизаций Сергиева Посада, Видного, Люберец, Коломны и Орехово-Зуева", - приводят в сообщении слова главного врача Московской областной станции переливания крови Марии Аппалуп.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 236 877 случаев заражения, выздоровели 194 605 человек, умер 5 531.