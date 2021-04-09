Объем отсортированных отходов в Подмосковье в I квартале вырос в четыре раза

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Более 600 тыс. тонн коммунальных отходов сдали на переработку в Московской области в I квартале текущего года, это в 4 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба зампреда правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

"Объем отсортированных твердых коммунальных отходов на подмосковных комплексах по переработке отходов (КПО) за первый квартал увеличился в 4 раза и достиг рекордного показателя в 0,6 млн. тонн (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в прошлом году за тот же период было отсортировано 150 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что всего в Московской области образуется более 7,5 млн тонн коммунальных отходов в год, в том числе 3,4 млн тонн мусора прибывает из Москвы.

"Объем отсортированных отходов был направлен на вторичную переработку, часть отходов превратилась во вторсырье, она будет переработана в новые бутылки, банки, футболки, скамейки, упаковку, вторая часть стала техническим грунтом, который был направлен на собственные нужды предприятий, в том числе для технической рекультивации, в дальнейшем грунт будет использоваться в альтернативных целях, к примеру, в сельском хозяйстве или дорожном строительстве. Еще пару лет назад весь этот объем без сортировки, прямиком просто зарывался бы в землю, разлагаясь и негативно сказываясь на окружающей среде Подмосковья", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

В сообщении отмечается, что всего за два года на подмосковные КПО направили на вторичную переработку свыше 2,8 млн тонн отходов.