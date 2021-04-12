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Голосовые роботы начали информировать жителей Подмосковья о правилах использования газа

Также сотрудники региональной Госжилинспекции и газовых организаций проведут поквартирные обходы жильцов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Массовое информирование населения о правилах безопасного использования газа в быту началось в Московской области. Голосовые роботы по телефону будут рассказывать жителям о необходимости содержания газового оборудования в исправном состоянии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба зампредседателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

"В Подмосковье началось массовое информирование жителей о правилах безопасного использования газа в быту, в том числе о том, как заключить договор на обслуживание внутриквартирного и домового газового оборудования, установить газоанализаторы и [приборы] контроля бытового газа, вызвать специалиста газовой компании. Голосовые роботы по телефону регулярно будут напоминать собственникам газового оборудования о важности и необходимости содержания его в исправном и работоспособном техническом состоянии", - говорится в сообщении.

Как рассказал Хромушин, которого цитирует пресс-служба, для начала роботы обзвонят свыше 2 млн абонентов. Кроме того, важной составляющей информирования населения является поквартирный обход сотрудников региональной Госжилинспекции вместе с сотрудниками газовых организаций.

"Обходы проходят по предварительной договоренности с собственниками, причем, если к собственнику без предварительной договоренности пришла "непонятная" газовая организация, то он должен в первую очередь позвонить в свою управляющую компанию и выяснить, что это за организация, чтобы жители не забыли, в подъездах будут размещены напоминания в виде тематических информационных листовок", - добавил Хромушин.

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