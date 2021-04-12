Более 170 тыс. человек приняли участие в муниципальных субботниках в Подмосковье

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Свыше 170 тыс. жителей Московской области приняли участие в муниципальных субботниках, которых прошли во всех городских округах региона 10 апреля. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"В Подмосковье продолжается череда весенних субботников. В муниципальных субботниках 10 апреля приняли участие 172 тыс. человек. Наибольшее количество участников в Подольске, Балашихе и Щелково", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

Отмечается, что в рамках муниципальных субботников в парках культуры и отдыха убрали смет и мусор с 10,7 тыс. кв. м территории, помыли около 1,4 тыс. кв. м твердых покрытий, отремонтировали свыше 530 малых архитектурных форм. Кроме того, в рамках субботников проводилась уборка вдоль вылетных магистралей.

Следующие муниципальные субботники пройдут 17 апреля, а 24 апреля состоится общеобластной субботник.