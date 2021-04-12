В Подмосковье стартовал прием заявок на социальную ипотеку для молодых учителей

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в программе по улучшению жилищных условий "Социальная ипотека" для молодых педагогов стартовал в Московской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в программе "Социальная ипотека" для молодых учителей. Подать документы можно до 14 мая", - привели в пресс-службе слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что всего в этом году сертификат на приобретение жилья по программе смогут получить 110 педагогов. Подать документы на участие в программе могут специалисты не старше 35 лет, имеющие педагогический стаж работы в Подмосковье не менее трех лет.

"Желающих получить соципотеку с каждым годом все больше. Это отличная мера поддержки, которая действительно работает. Всего за шесть лет реализации программы приобрести жилье на льготных условиях смогли 319 подмосковных педагогов. Это уникальная возможность - область платит за жилье, а участнику программы остается только платить проценты по кредиту банку", - добавила Каклюгина.