МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Более 37 тыс. выпускников Московской области напишут итоговое сочинение 15 апреля. В случае успешного результата сочинение станет допуском к сдаче ЕГЭ или государственного выпускного экзамена, сообщила в среду пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Свыше 37 тыс. выпускников Подмосковья напишут итоговое сочинение 15 апреля. Точные темы будут опубликованы за 15 минут до начала экзамена, однако примерные темы для подготовки известны уже сейчас: "Забвению не подлежит", "Я и другие", "Время перемен", "Разговор с собой" и "Между прошлым и будущим: портрет моего поколения". Желаю ребятам не переживать, все получится. Результаты испытания выпускники смогут узнать в своих образовательных учреждениях", - приводятся в сообщении слова главы министерства Ирины Каклюгиной.

Пресс-служба напомнила, что для тех выпускников, кто по уважительной причине не сможет явиться на итоговое сочинение или получит "незачет", предусмотрены дополнительные сроки - 5 и 19 мая.