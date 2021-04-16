Новое оборудование для диагностики зрения закупили в медорганизации Подмосковья

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Около 230 новых аппаратов для диагностики зрения закупили в медицинские организации Московской области в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения Подмосковья на 2021-2025 годы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Не всегда заболевания органа зрения имеют выраженную симптоматику, некоторые патологии до определенного момента протекают без каких-либо беспокойств. Важно регулярно проходить обследование у офтальмолога, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии и своевременно начать лечение. Мы закупили в медорганизации 228 аппаратов для диагностики зрения", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Отмечается, что среди закупленного офтальмологического оборудования - бесконтактные компьютерные тонометры и тонометры для измерения внутриглазного давления. Аппараты приобретены в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы.

По данным министерства, новое медоборудование поступит в Раменскую, Люберецкую, Мытищинскую, Ногинскую и другие больницы.