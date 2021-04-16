В Королеве загорелся склад

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Пожар на площади произошел на складе в Королеве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Там заявили, что здание горит по всей площади. "По уточненным данным, площадь пожара 1 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области сообщили, что площадь пожара на складе, находящемся в промзоне на улице Академика Легостаева, составляет 2,5 тыс. кв. м. Сообщение о задымлении поступило в 21:14 мск. Информация о людях внутри здания уточняется. К месту направлен химический отряд для замеров предельно допустимой концентрации вредных примесей в воздухе.

В новость были внесены изменения (23:29 мск) - уточняется площадь возгорания