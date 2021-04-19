Около 300 тыс. детей из других регионов России отдохнут летом в лагерях Подмосковья

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Московской области ожидают, что летом в детских оздоровительных лагерях на территории Подмосковья отдохнут не менее 300 тыс. детей из других российских регионов. Об этом сообщила в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова.

"Мы понимаем, что за лето мы с вами оздоровим [в детских лагерях Подмосковья] <…> как минимум 300 тыс. проживающих в регионе детей и как минимум 300 тыс. приезжих. Это большая ответственность, и мы к этому готовы", - сказала Забралова.

Она отметила, что на территории Московской области 509 детских лагерей, около 400 из которых находятся на базе школ. "Я сегодня остановлюсь на 87 стационарных лагерях. У нас два палаточных лагеря, 14 лагерей - это наши муниципальные и подведомственные правительству Московской области, а 73 лагеря - ведомственные и частные", - добавила Забралова.

Забралова уточнила, что в этом году будет организовано четыре летних смены в детских стационарных лагерях. Длительность смен в них составит 14 дней или 21 день. Средняя стоимость путевки в лагерь в Подмосковье - около 44 тыс. рублей. Она напомнила, что в 2021 году Роспотребнадзор разрешил заполнять детские летние лагеря на 75%.