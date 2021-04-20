Выставка "Победный 1945-й в Сталинграде" откроется в Красногорске 22 апреля

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Выставка "Победный 1945-й в Сталинграде", приуроченная к 76-й годовщине Победы, откроется в Красногорском филиале Музея Победы 22 апреля. Посетители узнают, как город на Волге возрождался, постепенно поднимаясь из руин, как восстанавливались предприятия, учреждения и жилые дома, сообщила во вторник пресс-служба музея.

"Экспозиция "Победный 1945-й в Сталинграде" предоставлена волгоградским музеем "Память". Новая выставка расскажет посетителям о жизни в Сталинграде в победном 1945 году. В мае сталинградцы праздновали долгожданный День Победы, а уже в июле торжественно встретили первый эшелон с бойцами и командирами Красной Армии, вернувшимся из освобожденной Европы", - приводят слова заведующей Красногорским филиалом Музея Победы Маргариты Иващенко.

Разделы выставки "Победный 1945-й в Сталинграде" показывают максимально полную картину того памятного года. В экспозиции представлены уникальные фотографии, документы, статьи, газеты "Сталинградская Правда" из фондов музея-заповедника "Сталинградская битва". Некоторые из них никогда ранее не выставлялись.

Отмечается, что участниками церемонии открытия станут старшеклассники СОШ № 11 г. Красногорск, юнармейцы, представители различных организации.