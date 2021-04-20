Более 1,2 тыс. мероприятий пройдет в библиотеках Подмосковья во время "Библионочи"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. мероприятий пройдет в библиотеках Московской области 24 апреля в рамках X Всероссийской акции "Библионочь". Ожидается, что участие в мероприятиях примут более 35 тыс. человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

"24 апреля в 650 библиотеках Подмосковья пройдет X Всероссийская акция "Библионочь". Она приурочена к Году науки и технологий и посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина. Акция пройдет под девизом "Книга - путь к звездам". Всего запланировано более 1 000 мероприятий в офлайн- и более 200 мероприятий в онлайн-форматах, которые смогут посетить более 35 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Библионочь" в библиотеках Московской области начнется в 15:00 с лекции-беседы с автором книги "Космос. Плеяда первых", доктором технических наук Тамарой Волыновой. Трансляция подготовлена общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание" совместно с Московской губернской универсальной библиотекой. В программе мероприятия также запланировала интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", КосмоКвиз, мастер-класс по рисованию с участием профессиональных художников "Вселенная моими глазами".

По данным пресс-службы, в Ступине в рамках "Библионочи" состоятся батлы, игровые программы и мастер-классы. Также будут работать фотозоны, где желающие смогут сделать фото на память. В Балашихе для гостей организуют мастер-классы, книжную лотерею, фотозоны, концерт вокалистов, аквагрим, а также виртуальное посещение МКС при помощи аттракционов виртуальной реальности.