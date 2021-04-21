"Система 112" Подмосковья приняла и обработала с начала года более 3 млн вызовов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Информационная система экстренных служб 112 с начала текущего года в Подмосковье приняла и обработала свыше 3 млн вызовов, большинство обращений связаны с вызовом медиков и сотрудников полиции. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"С начала 2021 года операторы "Системы 112" Московской области приняли и обработали более 3 млн вызовов от жителей и гостей региона. Ежедневно на номер 112 в регионе поступает порядка 30 тыс. сообщений о происшествиях", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что операторы системы принимают вызовы в круглосуточном режиме и организовывают оперативную помощь людям, попавшим в беду. К ним поступает более 90% вызовов экстренных оперативных служб, остальные 10% вызовов адресуются на традиционные номера "01", "02", "03" и "04". Это свидетельствует об эффективности "Системы 112".

"По статистике, более 74% обращений на номер 112 адресовано специалистам скорой медицинской помощи, более 22% - полиции и ГИБДД, остальные 4% - пожарной охране, аварийной газовой и другим службам", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС.

За помощью специалистов по "Системе 112" можно обратиться различными способами: позвонить по телефону, отправить SMS-сообщение, через мобильное приложение "112 МО", с помощью Skype, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы "ЭРА-Глонасс".