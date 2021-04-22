Ликвидация недостроев и самовольных построек в Подмосковье в 2021 году выросла на 45%

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Более 260 аварийных, недостроенных и самовольно возведенных объектов ликвидировали в Московской области в первом квартале 2021 года, что на 45% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.

"В I квартале 2021 года совместно с муниципальными образованиями удалось добиться значительных успехов - на сегодняшний день ликвидирован 261 аварийный, недостроенный и самовольно возведенный объект, в том числе 137 объектов (52%) снесено и 124 объекта (48%) достроено, приведено в соответствие с установленными требованиями. Темпы осуществляемой работы постоянно наращиваются. Так, за аналогичный период 2020 года было ликвидировано 180 объектов, а за первый квартал 2019 года - всего 49 объектов", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислава Гордиенко.

Он отметил, что приоритетным направлением работы по ликвидации недостроев является именно дострой зданий и приведение их в соответствие.

Также Гордиенко рассказал, что в целях обеспечения безопасности граждан проводится работа по ограждению аварийных строений.

"Всего на сегодняшний день в работе находятся еще 2 554 объекта. Перечень и дорожные карты мероприятий ведутся в электронном виде, что позволило создать удобную систему мониторинга проводимых работ. Ликвидация недостроенных зданий вызывает повышенный интерес среди жителей Подмосковья и будет продолжена в дальнейшем", - добавил Гордиенко.