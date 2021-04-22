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Пандемия COVID-19

Количество обращений к омбудсмену Подмосковья снизилось почти на 10% в 2020 году

Больше половины обращений касались вопросов социальных прав и свободы человека

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Число обращений в аппарат уполномоченного по правам человека Московской области в 2020 году уменьшилось почти на 10% по сравнению с 2019 годом из-за распространения коронавирусной инфекции и вызванной этим отмены очных приемов граждан. Об этом в четверг сообщила журналистам омбудсмен Подмосковья Екатерина Семенова.

"В 2020 году аппаратом уполномоченного было отработано 9 535 жалоб и обращений. По сравнению с 2019 годом видно, что есть снижение - общее снижение на 8% и рост письменных обращений - на 4%. Объясняется это тем сложным периодом, который мы пережили в 2020 году - ковидом, режимом самоизоляции и отменой очных приемов граждан", - сказала Семенова.

Она рассказала, что больше половины обращений касались вопросов социальных прав и свободы человека.

Семенова также отметила, что вопросы, связанные с коронавирусом, были на особом контроле. Всего с марта по декабрь прошлого года в аппарат уполномоченного поступило более 2,1 тыс. таких обращений.

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