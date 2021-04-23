Программу бонусов за своевременную оплату ЖКУ через приложение запустили в Подмосковье

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Программу "Коммунальный бонус" запустили в Московской области для поощрения жителей, вовремя оплачивающих коммунальные платежи с помощью мобильного приложения "МособлЕИРЦ онлайн" или через личный кабинет на сайте. Об этом сообщил в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы сделали приложение "Умная платежка" ("МособлЕИРЦ онлайн" - прим. ТАСС). Можно установить его, или зайти в личный кабинет на сайте. Там все видно: тарифы, перерасчеты, льготы. Можно передать показания и оплатить услуги без комиссии <...> Большинство наших жителей платят всегда в срок, и мы считаем, что это нужно поощрять. Поэтому запустили специальную программу - "Коммунальный бонус". Многие привыкли получать бонусы или кешбэк от банков и магазинов, в аптеках и на заправках. Теперь по такой же схеме небольшая часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок на услуги ЖКХ, транспорт или разные покупки", - написал он на своей странице в Instagram.

По его словам, благодаря приложению можно будет не допускать просрочек по оплате и отказаться от бумажных платежек. Кроме того, бонусная программа позволит сэкономить несколько тысяч рублей в год.

"Понимаю, что молодые быстрее разберутся, а вот людям старшего возраста может потребоваться помощь. Они у нас самые дисциплинированные. Именно им этот сервис может быть особенно полезен. Поэтому обязательно будем учить и разъяснять. В наших клубах "Активное долголетие" или в любом расчетном центре, в МФЦ. Уверен, дети и внуки также найдут время, чтобы показать, как это работает. Подключайтесь и пользуйтесь нашим новым сервисом!" - добавил Воробьев.