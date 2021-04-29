Детский омбудсмен Подмосковья заявила, что через три года в регионе останется один детдом

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Количество детских домов в Московской области сократится с восьми до одного через три года. Об этом в четверг сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

"Вообще детей-сирот по статусу в Московской области более 25 тыс., а 24,5 тыс. [детей] находятся в приемных семьях. Есть дети, которые находятся в домах ребенка. Это совсем малыши, в основном с очень тяжелыми патологиями. Есть наши детские дома. У нас сейчас осталось восемь детских домов. <…> Через три года останется один детский дом на всю Московскую область. И я считаю, что это будет большая победа", - сказала Мишонова в эфире радиостанции "Вести FM".

Она отметила, что Московская область поддерживает приемные семьи, выплачивая им пособие.