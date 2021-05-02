Торжественные богослужения в честь Пасхи прошли в более чем 1 тыс. храмов Подмосковья

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Торжественные богослужения для православных верующих состоялись в минувшую ночь в более чем 1 тыс. храмов Московской области. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья в Instagram .

"Поздравляем всех верующих Подмосковья с Пасхой - праздником возрождения, надежды и духовного обновления! Накануне в более 1 тыс. храмах региона прошли торжественные богослужения. В Подмосковье был доставлен Благодатный огонь из Иерусалима, который раздавали всем прихожанам", - написано в сообщении.

Отмечается, что в этом году праздничные мероприятия проходят как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев лично поздравил православных христиан с Пасхой.

"Поздравляю всех православных со Светлой Пасхой! Христос воскрес. Какие бы трудности не происходили в жизни, важно помнить, что добро всегда побеждает зло", - написал Воробьев на своей странице в Instagram.