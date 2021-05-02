В МЧС предупредили о сильном дожде с грозой и ветре до 17 м/с в Подмосковье с ночи 3 мая

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой, а также усилении ветра до 17 м/с с ночи 3 мая. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе подмосковного главка ведомства.

"В связи с выходом активного циклона из Европы в период с 00:00 до 12:00 3 мая на территории Московской области ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сказали в пресс-службе.

В МЧС с связи с непогодой советуют автовладельцам машину поставить в гараж, а при его отсутствии парковать автомобиль вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Пешеходам, находясь на улице, советуют обходить шаткие строения, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска - мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач, потенциально опасные промышленные объекты.

Во время грозы, находясь дома, следует держаться подальше от электропроводки, антенн, а также лучше отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов. На природе не следует прятаться под высокими деревьями, не бегать и не ездить на велосипеде.