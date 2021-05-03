Популярность электронных услуг в Подмосковье выросла на четверть

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Более 1,5 млн заявлений на получение госуслуг в электронном виде подали жители Подмосковья на региональный портал госуслуг с начала года. Это на четверть больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

"Популярность электронных услуг в Московской области постоянно растет. За первые четыре месяца 2021 года на региональном портале uslugi.mosreg.ru подано более 1,5 млн заявлений на получение госуслуг в "цифре". Это почти на четверть больше, чем за тот же период 2020 года. Самые популярные - услуги социальной сферы, услуги образования", - приводятся в сообщении слова министра госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максима Рымара.

Чаще всего на портале в этом году оформляли выдачу социальных карт - за услугой обратились свыше 252 тыс. человек. На втором месте по популярности услуга по записи в кружки и секции - ей воспользовались около 118 тыс. жителей региона. Еще более 108 тыс. электронных обращений касались записи в школу.

"В Московской области внедрена система мониторинга, которая в режиме реального времени позволяет отслеживать основные показатели качества предоставления услуг в регионе: отказы в приеме документов, просрочки в оказании, а также рейтинг оценок заявителей. Благодаря этому инструменту за прошлый год количество просрочек было снижено более чем в два раза", - добавили в министерстве.

Как пояснили в пресс-службе, в настоящее время в Московской области для граждан и бизнеса доступно 205 услуг в электронном виде. Всего в Подмосковье оказывается 474 госуслуги, в том числе федеральные, региональные и муниципальные. По итогам прошлого года на региональном портале госуслуг в электронном виде было оказано 4,3 млн услуг.