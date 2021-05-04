В Подмосковье началась акция "Помнить каждого"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Акция "Помнить каждого" началась в Московской области, где волонтеры будут поздравлять ветеранов в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной думы.

"Из-за пандемии больших уличных торжеств в честь Дня Победы не состоится, но ведь праздника ждут все жители, в особенности наши ветераны, труженики тыла, бывшие узники и блокадники. Считаю, что оставить их без внимания, праздника и подарков никак нельзя. Прошу всех, кто со мной солидарен и располагает хотя бы часом свободного времени, стать волонтером акции", - сказала депутат Мособлдумы Линара Самединова, ее слова приводятся в релизе.

Для ветеранов подготовлены подарки, которые им будут разносить добровольцы в Павловском Посаде и Электрогорске. На очереди также Электросталь, Давыдово, Куровское, Ильинский Погост и Соболевское. Принять участие в акции могут все желающие.