{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 2 тыс. га земель обработали от борщевика в Подмосковье с начала сезона

Всего в этом году планируется обработать земли общею площадью около 16 тыс. га

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. га земель обработали в Московской области от борщевика Сосновского с начала проведения мероприятий по борьбе с сорняком. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Первый этап проведения мероприятий по борьбе с борщевиком в области начался 1 мая. Применяются различные способы избавления от него: выкапывание сорняка, многократное выкашивание, перепашка и дискование поля, замещение посевом других растений, обрезание соцветий, выжигание, а также протравливание гербицидами. На сегодняшний день от борщевика обработано более 2 тыс. га муниципальных земель", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Отмечается, что всего в этом году планируется обработать земли общею площадью около 16 тыс. гектаров.

В пресс-службе пояснили, что штрафы за борщевик действуют в Подмосковье с ноября 2018 года. Гражданам за сохранение сорняка на участках грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей, должностным лицам - от 20 до 50 тыс. рублей, юрлицам - от 150 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Теги
Россия
Новейшую российскую пожарную машину для аэродромов представили на выставке в Подмосковье
Новая модель позволяет тушить пожары как на воздушных судах, так и на наземных объектах аэропортов
Читать полностью