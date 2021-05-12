Более 2 тыс. га земель обработали от борщевика в Подмосковье с начала сезона

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. га земель обработали в Московской области от борщевика Сосновского с начала проведения мероприятий по борьбе с сорняком. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Первый этап проведения мероприятий по борьбе с борщевиком в области начался 1 мая. Применяются различные способы избавления от него: выкапывание сорняка, многократное выкашивание, перепашка и дискование поля, замещение посевом других растений, обрезание соцветий, выжигание, а также протравливание гербицидами. На сегодняшний день от борщевика обработано более 2 тыс. га муниципальных земель", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Отмечается, что всего в этом году планируется обработать земли общею площадью около 16 тыс. гектаров.

В пресс-службе пояснили, что штрафы за борщевик действуют в Подмосковье с ноября 2018 года. Гражданам за сохранение сорняка на участках грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей, должностным лицам - от 20 до 50 тыс. рублей, юрлицам - от 150 тыс. рублей до 1 млн рублей.