Энергетические и коммунальные службы Подмосковья усилили работу из-за непогоды

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Энергетики и коммунальщики Московской области перешли в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятным погодным прогнозом. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

"В связи с ухудшением погодных условий на всей территории обслуживания сетей АО "Мособлэнерго" введен режим повышенной готовности (РПГ). Ожидается усиление ветра, проливной дождь, из-за чего могут возникать небольшие неполадки в работе электросетей. На время действия РПГ на дежурство привлекаются 218 бригад. <...> ПАО "Россети Московский регион" пока работает в штатном режиме, но при необходимости готово в любое время перевести филиалы компании на режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Поясняется, что энергокомпании осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, метеорологическими службами Гидрометцентра.

Как отметили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, в связи с непогодой в Московской области около 1 тыс. бригад коммунальных служб, насчитывающих свыше 10 тыс. специалистов, перевели в режим повышенной готовности. "Для предотвращения последствий урагана в регионе приведены в готовность 3,7 тыс. единиц спецтехники, из которых 360 компрессоров, 495 мотопомп и 163 передвижных насоса", - добавили в пресс-службе.