Новая комплексная поликлиника откроется в Подольске в сентябре

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Более 36 тыс. человек смогут проходить лечение в новой комплексной поликлинике в Подольске, которая откроется в сентябре. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Быстрая и квалифицированная медицинская помощь в шаговой доступности. Андрей Воробьев проверил готовность комплексной поликлиники в Подольске к открытию в сентябре. В медучреждении смогут лечиться более 36 тыс. детей и взрослых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что здание поликлиники было построено за счет внебюджетных средств. В медучреждении планируется установить современные рентген и УЗИ-аппараты, ультразвуковой денситометр, компьютерный спирометр, оборудование для физиотерапии, барокамеру, аппаратно-программный комплекс скрининг-оценки здоровья.

"Для нас очень важно, чтобы мы оснастили поликлинику всем необходимым оборудованием, и в сентябре открылись. Поэтому прошу темп не снижать. Все уже построено, нужно только укомплектоваться", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

В пресс-службе пояснили, что медучреждение разгрузит поликлинику №1, которая сейчас обслуживает более 2,5 тыс. человек в день - это почти в 1,5 раза выше нормы. Новый комплекс рассчитан на 500 посещений в смену. Отмечается, что также в новом здании будет размещена детская поликлиника.