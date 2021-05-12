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Воробьев попросил жителей Подмосковья переждать грозу и сильный ветер в безопасном месте

Оперативные службы региона переведут в режим повышенной готовности

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей Подмосковья быть осторожными и переждать непогоду в безопасном месте. Оперативным службам региона губернатор поручил перейти в режим повышенной готовности.

"Дорогие жители, будьте аккуратны на улице - там сильный ветер. К сожалению, никто не застрахован от несчастных случаев. Лучше поскорее добраться до дома и переждать непогоду в безопасном месте. А оперативные службы прошу перейти в режим повышенной готовности", - написал Воробьев в своем официальном Instagram-аккаунте.

Ранее пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья сообщила, что энергетики и коммунальщики Московской области перешли в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятным погодным прогнозом. Так, в связи с непогодой в Московской области около 1 тыс. бригад коммунальных служб, насчитывающих свыше 10 тыс. специалистов, перевели в режим повышенной готовности. Для предотвращения последствий урагана в регионе приведены в готовность 3,7 тыс. единиц спецтехники, из которых 360 компрессоров, 495 мотопомп и 163 передвижных насоса.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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