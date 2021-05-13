Плановые отключения горячей воды начнутся в Подмосковье с 1 июня

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Профилактические отключения горячего водоснабжения в Подмосковье в основном начнутся с 1 июня, в единичных случаях плановые отключения пройдут в мае. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

"В Московской области завершается отопительный сезон и начинается подготовка к следующему отопительному сезону. В муниципалитетах начинаются отключения горячей воды, которые необходимы для проведения профилактических и ремонтных работ на котельных. 99% котельных начнут отключать ГВС с 1 июня, остальные по техническим причинам вынуждены начать отключения в мае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о сроках отключения горячей воды в Подмосковье жители могут узнать на специальной интерактивной карте ресурсообеспечения МКД.

"Плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности горячего водоснабжения в отопительный сезон. Необходимо привести в надлежащее качество трубопроводы и провести модернизацию оборудования. Просьба к жителям Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков", - приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.

Кроме того, на всех подъездах жилых домов появятся QR-коды, которые будут перенаправлять на график отключения горячей воды.