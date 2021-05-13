Проверки безопасности пройдут во всех школах Подмосковья

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Школы Московской области проверят на предмет соблюдения мер безопасности, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Ранее, 11 мая, Минпросвещения РФ направило в регионы рекомендации, в которых отметило необходимость провести проверки состояния защищенности школ, детсадов и колледжей, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, провести классные часы о законопослушном поведении, общешкольные родительские собрания.

"Проверки пройдут, чтобы убедиться, что во всех образовательных учреждениях соблюдаются меры антитеррористической защищенности. Такая работа уже организована", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области - руководителя Главного управления региональной безопасности Подмосковья Романа Каратаева.

Отмечается, что кроме мер по защите школ в Подмосковье ведется профилактическая работа. Специалисты образовательных учреждений проверяют сигналы о странном поведении подростков, приверженных радикальным идеям и движениям, и выявляют учащихся, которые потенциально могут входить в группы риска.

"В регионе ведется работа по выявлению групп деструктивной направленности в сети интернет. Осуществляется мониторинг социальных сетей для определения признаков ассоциального поведения школьников, студентов колледжей и вузов", - рассказал Каратаев.

Также отмечается, что в регионе под особым вниманием находятся молодые люди старше 18 лет, которые могут подать документы для получения разрешения на оружие.