Миграционный центр "Сахарово" в Подмосковье продлил часы работы и открыл новые окна приема

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о продлении времени работы многофункционального миграционного центра "Сахарово" и об открытии в нем дополнительных окон приема из-за повышенного спроса. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по экономическим вопросам.

"Образование очередей в ММЦ вызвано тем, что основной поток граждан приходит еще до открытия. Было принято решение об увеличении времени работы миграционного центра и начала работы на 30 минут раньше - в 7:30 утра, также на 40% - с 60 до 100 - было увеличено число окон приема", - приводят в сообщении слова руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова.

Отмечается, что для более оперативного прохождения всех необходимых процедур власти Москвы обратились с просьбой к посетителям центра планировать свои визиты на вторую половину дня, это позволит сэкономить всем время. "Прием около 80% посетителей ММЦ осуществляет до 13 часов, после 14 часов залы приема документов на патент остаются полупустыми. Именно поэтому мы рекомендуем иностранным гражданам прибывать в центр после 12 часов, чтобы не создавать очереди и тратить меньше времени на подачу документов и получение патента", - процитировали Пуртова в сообщении.

В первую декаду мая число посетителей ММЦ выросло на треть по сравнению с первой половиной апреля и составило в среднем 6,8 тыс. человек в день. Из них документы на оформление патента в среднем подают около 2,5 тыс. человек в день - это в 2,5 раза больше, чем в апреле.

"Ранее в связи с пандемией коронавируса и закрытием границ были приняты меры, позволяющие трудовым мигрантам законно пребывать в России до 15 июня", - напомнили в штабе.