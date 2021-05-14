Полиция задержала мужчину, который бросил телевизор в Вечный огонь в Подмосковье

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали местного жителя, который бросил телевизор в Вечный огонь, находясь под действием наркотиков. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о том, что на пересечении улицы Победы и проспекта Мира в Химках, возле обелиска "Отстоявшим Отчизну", мужчина бросил в пламя Вечного огня телевизор, который впоследствии загорелся.

"Сотрудниками отдельной роты патрульно-постовой службы полиции УМВД по подозрению в совершении противоправного деяния по горячим следам установлен и задержан 32-летний местный житель", - сказала Петрова.

Правонарушитель был направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ ("Вандализм"), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.