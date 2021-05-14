Жители Подмосковья смогут вызвать экстренные службы для своих близких с помощью "112 МО"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Пользователям мобильного приложения "112 МО" стали доступны новые функции, которые позволяют быстрее реагировать на экстренные ситуации, вызывать оперативные службы для своих близких и активировать аварийный звуковой сигнал, сообщила в пятницу пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"В цифровизации всех направлений развития Московской области приоритетом остается безопасность людей, особенно в экстренных обстоятельствах, когда медлить нельзя. С мобильным приложением "112 МО" жителям Подмосковья стал доступен вызов спецслужб в одно касание. После обновления платформы у пользователей появилась возможность вызвать экстренную оперативную службу своим близким, чей номер указан в "связанных контактах" приложения, для этого появилась кнопка "Моему контакту нужна помощь", - приводятся в сообщении слова главы министерства Максима Рымаря.

Опция "Моему контакту нужна помощь" доступна при нажатии в приложении на кнопку "112" - ее необходимо выбрать в выпадающем меню. Кнопка переводит на звонок оператора "связанному абоненту" - это контакт, который пользователь вносит в приложении "112 МО".

"Еще одно новшество - активация аварийного звукового сигнала в одно касание. Она может понадобиться, если человек не может самостоятельно позвать на помощь. Долгое нажатие на кнопку "Я здесь, мне нужна помощь" вызывает службу 112 и включает обратный отсчет на экране телефона до начала звукового сигнала. Сигнал можно остановить, нажав на обратный отсчет", - говорится в сообщении.

Также в мобильном приложении стало действовать автоматическое предупреждение, сообщающее об уровне погодной опасности: критическая, высокая, средняя, низкая.

"Мобильное приложение Службы спасения Московской области - это еще один удобный способ связи с операторами 112. Оно запущено в 2017 году, и это первое подобное мобильное приложение в России. Приложение позволяет пользователям видеть движение машины скорой помощи, бригады аварийной службы газовой сети на ваш вызов, знать, где находятся ваши родные и близкие, видеть их местоположение на интерактивной карте, вызвать врача на дом, оперативно сообщить о происшествии, вызвать необходимые экстренные службы и многое другое", - отметил руководитель Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Сергей Самолевский.