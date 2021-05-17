Санитарная авиация Подмосковья совершила почти 200 вылетов с начала года

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Около 200 вылетов совершили медицинские вертолеты Подмосковья с начала года. Чаще всего санавиация применяется для межбольничной эвакуации пациентов и помощи пострадавшим в ДТП, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Преимущество санитарной авиации в том, что она позволяет оперативно доставить пациента в больницу вне зависимости от дорожного трафика и удаленности медицинской организации. Вертолеты могут осуществлять вылеты и в ночное время суток благодаря системе "Ночной старт". В этом году санавиация Подмосковья выполнила 175 вылетов", - приводятся в сообщении слова главы министерства Светланы Стригунковой.

В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в медицинские организации Красногорска, Подольска, Ногинска - в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Химкинскую областную больницу и Московский областной центр охраны материнства и детства. При оказании санитарно-авиационной помощи применяются вертолеты легкого класса, оснащенные необходимым медицинским оборудованием. В 2020 году вертолеты санитарной авиации вылетали к пациентам, которым необходима экстренная медицинская помощь, 512 раз.