В Подмосковье 18 мая ожидается до 33 градусов тепла

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение в связи с очень жаркой погодой в Московской области 18 мая. Воздух может прогреться до 33 градусов тепла в области, в Москве - до 31 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Как избежать теплового удара и защититься от жары

"Во вторник, 18 мая, характер погоды существенно не изменится. <...> Днем в Москве будет 29-31 градус, в Подмосковье 28-33 градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник может быть установлен новый температурный рекорд. На сегодняшний момент температурный максимум 18 мая был зафиксирован в 1897 году. Тогда воздух прогрелся до 29,1 градуса тепла.