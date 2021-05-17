Жители Подмосковья сдали более 30 тыс. куб. м отходов в рамках проекта "Мегабак"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пункты приема проекта по сбору крупногабаритных отходов на вторничную переработку "Мегабак" приняли от жителей Московской области более 30 тыс. куб. м мусора. Об этом в понедельник в ходе заседания с зампредами правительства и главами городских округов сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Проект "Мегабак" по поручению губернатора Московской области был запущен в конце 2019 года.

"У нас организовано в 38 округах 40 площадок "Мегабак" на сегодняшний день. <…> Собрано более 30 тыс. куб. м вторичного сырья", - сказал Велиховский.

Он отметил, что больше всего на площадки "Мегабак" жители Подмосковья привезли мебель, древесину и оконные рамы - около 18 тыс. куб. м, а также сдали 6 тыс. куб. м автомобильных шин и более 2,7 тыс. куб. м текстиля.

По его словам, в Московской области также было проведено 14 экоуроков и онлайн-экскурсий, в которых приняли участие более 600 школ и свыше 50 тыс. учеников.