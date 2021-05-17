Около 20% новых случаев гипертонии в Подмосковье выявляют на диспансеризации

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Около 20% новых случаев артериальной гипертонии выявляют во время профилактических осмотров в Московской области. Об этом в понедельник сообщили на сайте министерства здравоохранения Подмосковья.

"Артериальная гипертония - одно из самых частых заболеваний сердечно-сосудистой системы. Около 42% взрослого населения страдает повышенным артериальным давлением. Важно своевременное выявление заболевания и своевременное начало лечения. Это может быть обеспечено за счет раннего выявления признаков заболевания во время профилактических осмотров. Около 20% новых случаев заболеваний выявляют как раз при прохождении диспансеризации", - сказала главный внештатный кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер, чьи слова приводятся в сообщении.

В Московской области на диспансерном учете с гипертонией состоит почти 615 тыс. человек, более 275 тыс. из них - люди трудоспособного возраста. 17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.