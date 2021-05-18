Первого зампреда правительства Подмосковья Ольгу Забралову назначили сенатором

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о наделении первого вице-премьера региона Ольги Забраловой полномочиями сенатора.

"Постановляю наделить Забралову Ольгу Сергеевну полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от правительства Московской области на срок полномочий губернатора Московской области", - говорится в документе, опубликованном во вторник на портале регионального правительства.

Отмечается, что постановление вступает в силу с 19 мая.

Забралова с 2012 по 2013 год являлась советником губернатора Московской области. С февраля 2013 года вступила в должность руководителя главного управления государственной и муниципальной службы Московской области в ранге министра, в этом же году возглавила министерство социальной защиты населения региона. В октябре 2014 года была назначена зампредом правительства Подмосковья, с сентября 2015 года является первым зампредом регионального правительства.