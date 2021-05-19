Дачники в Подмосковье смогут подать онлайн-заявку на выездную вакцинацию от COVID-19

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Жители садовых и дачных товариществ Московской области смогут подать онлайн-заявку на выездную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области появилась возможность подать заявку на выездную вакцинацию в СНТ и ДНТ. Председатель товарищества или другое уполномоченное лицо может оставить контактные данные и информацию о количестве людей, желающих сделать прививку, на сайте по профилактике коронавируса Минздрава Московской области. После этого с ним свяжется представитель медицинской организации и сообщит дату и время выезда мобильного пункта вакцинации", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что вакцинация от коронавируса проводится только для жителей старше 18 лет. Чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

"В Подмосковье начался сезон дачного отдыха - на свои участки приезжают не только жители области, но и гости из других регионов. Преимущественно это люди старшего возраста, которым в первую очередь важно защититься от COVID-19. Для их удобства мы проводим выезды мобильных пунктов в садовые и дачные товарищества. Теперь организовать выезд бригады врачей в свое СНТ можно фактически в один клик, достаточно оставить заявку на сайте", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.