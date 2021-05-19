Около 300 мест отдыха подготовили в Подмосковье к летнему сезону

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Порядка 300 мест отдыха подготовили для жителей Московской области к летнему сезону, из них около 120 мест - пляжи. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Очевидно, что большое количество людей будет отдыхать здесь, в Московской области. У нас есть 300 официальных мест, где можно отдыхать, оборудованы пляжи. Задача наша и глав территорий - сделать так, чтобы это было комфортно, сделано по-современному. Мы сейчас проверяем, чтобы ничего не угрожало жизни человека. Летний сезон идет, к нему должны быть готовы в Подмосковье", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе добавили, что в этом летнем сезоне в Подмосковье для посетителей будут доступны 118 пляжей, 94 зоны отдыха. Также будут работать 88 баз для стоянок маломерных судов. Планируется, что акватории обследуют водолазы, которые чистят от ила и опасных предметов дно. Для детей и тех, кто не умеет плавать, будут обустроены места для купания. Кроме того, в местах отдыха появятся навесы, кабинки для переодевания, душевые и туалеты, а также контейнеры для отходов. На пляже обязательно должен быть спасательный пост с необходимым снаряжением, громкая связь, медпункт, проезд для скорой помощи, а также доступ к питьевой воде.

"Ежедневно для обеспечения безопасности на водоемах от областной системы предупреждения и ликвидации ЧС будут привлекаться почти 2,7 тыс. спасателей, более 500 единиц техники и 45 плавсредств. Чтобы несчастных случаев становилось меньше, жителей информируют о правилах поведения у открытых водоемов, а в детских летних лагерях проводятся занятия по профилактике и оказанию первой помощи", - добавили в пресс-службе.