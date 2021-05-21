Экопункты по сбору пластиковых бутылок начнут устанавливать в Подмосковье в июле

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первые экопункты по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок начнут устанавливать в общественных местах в Московской области в июле, сейчас в регионе проводится голосование по выбору мест их установки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"На сегодня лидерами голосования по выбору общественных мест для установки экопунктов остаются торговые сети и дворовые территории. Важно, что жители Московской области сами определяют, где для них приоритетнее и удобнее поставить экопункты. Первую партию автоматов поставим уже в июле", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского.

В пресс-службе добавили, что голосование по выбору общественных мест для установки экопунктов проводится на портале "Добродел", оно продлится до 31 мая. Для голосования представлены общественные пространства, образовательные учреждения и транспортная инфраструктура.

В материале поясняется, что экопункт - это автоматы по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок на переработку. Благодаря сдаче тары в такие фандоматы жители могут получить баллы, которые можно будет потратить в магазинах или ресторанах. Всего в текущем году в регионе будет установлено 900 экопунктов.