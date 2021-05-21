Более 615 тыс. жителей Подмосковья получили доступ к бонусам за оплату ЖКУ онлайн

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Свыше 615 тыс. жителей Московской области уже могут воспользоваться акциям программы "Коммунальный бонус", которая доступна при оплате услуг ЖКХ онлайн. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Программа лояльности в сфере ЖКХ "Коммунальный бонус" стартовала 1 мая по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. На сегодняшний день более 615,5 тыс. жителей Подмосковья получили доступ ко всем предложениям программы "Коммунальный бонус", и часть из них уже воспользовались бонусными купонами, скидками и промокодами. В лидерах выбора клиентов "МособлЕИРЦ" остаются онлайн-магазины и онлайн-кинотеатры: Ozon, "Иль де Боте", "Бургер Кинг", Мetro, ivi", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас для клиентов "МособлЕИРЦ", оплачивающих единые платежные документы онлайн, доступно почти 30 предложений от партнеров, среди них период бесплатной подписки на ivi и more.tv, 20% скидки в Yves Rocher, до 15% - на Ozon, 20% при покупке онлайн в гипермаркете Metro и другие предложения.

"На сегодня наиболее активные пользователи программой лояльности в сфере ЖКХ "Коммунальный бонус" являются жители городских округов: Балашиха, Красногорск и Люберцы. Работа по расширению предложений от партнеров идет постоянно, и мы планируем каждый месяц предоставлять жителям новые скидки и бонусы", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского.

В пресс-службе пояснили, что оплатить свои жилищно-коммунальные услуги онлайн можно в личном кабинете или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта "МособлЕИРЦ", а также в мобильном приложении "МособлЕИРЦ" Онлайн".