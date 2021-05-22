Патриарх Кирилл представил губернатору Подмосковья митрополита Крутицкого и Коломенского

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Патриарх Кирилл представил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву нового руководителя приходов - митрополита Крутицкого и Коломенского Павла. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Павел стал преемником владыки Ювеналия, который по личной просьбе отправлен на покой. Митрополит Ювеналий был старейшим из правящих архиереев Русской православной церкви и патриаршим наместником Московской областной епархии почти 44 года.

"Мы вместе с владыкой долгие годы трудимся, и поэтому я с полной ответственностью представил его кандидатуру для избрания в качестве митрополита Крутицкого и Коломенского. Надеюсь, что владыка со свойственной ему мудростью, осмотрительностью и одновременно настойчивостью будет решать многие задачи, которые сегодня стоят перед Крутицкой и Коломенской митрополиями", - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Добро пожаловать в Подмосковье. Мы постараемся оправдать все то, что от нас ждут. Спасибо Вам, что постоянное внимание уделяете, для нас это очень важно. Хотелось бы, чтоб поскорее закончился ковид и мы чаще встречались", - приводятся слова Воробьева.

На новую должность в Подмосковье владыка Павел назначен Священным Синодом РПЦ. По уставу, патриарший наместник с титулом митрополита Крутицкого и Коломенского помогает патриарху в управлении Московским регионом.