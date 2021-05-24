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В Подмосковье 26% населения вакцинировались от коронавируса

Пройти вакцинацию можно как в поликлинике, так и в прививочных пунктах в торговых центрах, МФЦ и мобильных комплексах

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Охват населения вакцинацией от коронавируса в Московской области составляет 26%. Об этом сообщил в понедельник в ходе заседания с зампредами правительства и главами городских округов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Уровень вакцинации в Московской области на утро сегодняшнего дня составил 26%. Это не плохо, но нам есть к чему стремиться. Сейчас лето, и очевидно, если мы позаботимся о людях, если будет вакцина, то передвижение в места отдыха не будет связано с риском для здоровья", - сказал Воробьев.

Пройти вакцинацию от коронавируса можно как в поликлинике, так и в прививочных пунктах в торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах. Также для удобства жителей и гостей Подмосковья организована выездная вакцинация в СНТ.

Теги
Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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