В Подмосковье 26% населения вакцинировались от коронавируса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Охват населения вакцинацией от коронавируса в Московской области составляет 26%. Об этом сообщил в понедельник в ходе заседания с зампредами правительства и главами городских округов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Уровень вакцинации в Московской области на утро сегодняшнего дня составил 26%. Это не плохо, но нам есть к чему стремиться. Сейчас лето, и очевидно, если мы позаботимся о людях, если будет вакцина, то передвижение в места отдыха не будет связано с риском для здоровья", - сказал Воробьев.

Пройти вакцинацию от коронавируса можно как в поликлинике, так и в прививочных пунктах в торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах. Также для удобства жителей и гостей Подмосковья организована выездная вакцинация в СНТ.