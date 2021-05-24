В школах Подмосковья во время проведения ЕГЭ будут работать 16 тыс. специалистов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Первый Единый государственный экзамен состоится в Подмосковье 31 мая, в школах будут работать 16 тыс. специалистов и 2 тыс. общественных наблюдателей. Об этом сообщила в понедельник в ходе заседания с зампредами правительства и главами городских округов министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

"В этом году у нас ЕГЭ сдают только те дети, которые поступают в ВУЗ, а те, кто в ВУЗ не поступает, просто сдают в школе два экзамена - русский и математику. Впервые в этом году у нас будет проводиться ЕГЭ по информатике в компьютерной форме. Для заболевших детей у нас предусмотрен дополнительный период в июле. В этом году у нас сдают ЕГЭ 41 тыс. человек, из них выпускников текущего года - более 35 тыс. У нас организовано 272 пункта проведения экзамена (ППЭ), работать там будет 16 тыс. специалистов-организаторов экзамена и 2 тыс. общественных наблюдателей", - сказала Каклюгина.

Согласно представленной информации, первый экзамен состоится 31 мая - география, литература и химия. 3 и 4 июня русский язык - самый массовый экзамен, поэтому он разбит на два дня, 7 июня профильная математика, 11 июня история и физика, 15 июня обществознание, 18 июня - биология и иностранный язык (письменная часть), 21 и 22 июня иностранный язык (устная часть), 24 и 25 июня информатика, 28 и 29 июня, 2 июля - резервные дни для тех детей, которые заболели. Выпускные вечера планируется проводить 25 и 26 июня.

Что касается мер безопасности: перед экзаменом будет проведена уборка школы, обязательная термометрия на входе, соблюдение соцдистанции, соблюдение масочно-перчаточного режима, обязательное наличие антисептиков. В Подмосковье почти 2,5 тыс. человек будут проверять экзамены, они все уже отобраны и обучены.

"Самый массовый экзамен в этом году у нас русский язык - 38 тыс. человек его выбрали. Математика - 22 тыс., обществознание - 20 тыс. <…> Обратите внимание, что в этом году испанский язык у нас выбрало меньше, чем китайский. Испанский язык будут сдавать 13 человек, а китайский - 26", - добавила Каклюгина.