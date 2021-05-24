Количество лесных пожаров снизилось в Подмосковье более чем в два раза

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 60 лесных пожаров на общей площади свыше 112 га произошло в Московской области с начала года. Это в 2,3 раза меньше аналогичного периода прошлого года, сообщил в понедельник на совещании с зампредами правительства и главами городских округов Подмосковья зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

"На сегодняшнюю дату у нас на территории лесного фонда было зафиксировано 64 пожара на общей площади более 112 га. Это в 2,3 раза меньше, чем на сопоставимую дату прошлого года", - сказал Разин.

Он добавил, что городами-лидерами по возгоранию в лесах являются Балашиха, Воскресенск, Солнечногорск, Раменское и Луховицы.

Разин отметил, что власти продолжат работу по внедрению системы мониторинга лесных пожаров. В частности, будет проработан вопрос установки новых видеокамер на высотных объектах с целью возможности осмотра наиболее пожароопасных природных территорий. По его словам, в настоящее время в регионе установлено около 100 камер, охват лесов составляет 100%. "Все они установлены на самых высоких вышках связи. <...> Эта камера имеет высокую степень разрешения, радиус ее действия - 25 км. Автоматически фиксирует любое задымление", - рассказал Разин.

Также он сообщил, что жителей Подмосковья продолжат информировать о соблюдении пожарной безопасности в лесах.