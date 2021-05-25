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Более 200 дефибрилляторов закупили в больницы Подмосковья

Аппараты поступят в Озерскую, Щелковскую, Можайскую, Серебряно-Прудскую и другие больницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 200 дефибрилляторов (прибор для электроимпульсной терапии грубых нарушений сердечного ритма) закуплено в медицинские организации Московской области. Аппараты приобретены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годах, сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Для качественного оказания медицинской помощи необходимы не только профессиональные кадры, но и современное оборудование. Особенно это важно, когда речь идет об оказании реанимационной помощи. В этом году мы приобрели уже 212 дефибрилляторов для наших медицинских организаций", - приводятся слова главы министерства Светланы Стригунковой.

В сообщении уточняется, что аппараты поступят в Озерскую, Щелковскую, Можайскую, Серебряно-Прудскую и другие больницы.

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