Власти Подмосковья планируют выдать около 20 тыс. ключей обманутым дольщикам до 2023 года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 мая. /ТАСС/. Около 20 тыс. ключей планируется выдать участникам долевого строительства в Московской области в течение 2022-2023 годов. Об этом в среду сообщил журналистам первый замминистра жилищной политики Подмосковья Иван Синельников.

"У нас там <...> порядка 20 тыс. [обманутых дольщиков] остаются на 2022-2023 годы всего. <...> Наверное, равномерно распределится: порядка 10 тыс. - в 2023 году, еще 10 тыс. - в 2022 году", - сказал он.

Как отмечается в презентации министерства жилищной политики региона, с начала года в Подмосковье выдано 6,9 тыс. ключей обманутым дольщикам. Всего до конца года будет выдано более 20 тыс. ключей в 230 многоквартирных домах.

По данным министерства, всего в Московской области решили проблемы 72,6 тыс. дольщиков.