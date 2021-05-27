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Мособлдума согласовала кадровые перестановки в правительстве Подмосковья

На должность первого вице-губернатора Московской области назначили Ильдара Габдрахманова

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг утвердили назначение кандидатур на некоторые должности в правительстве Подмосковья.

"Московская областная Дума постановила: согласовать назначение: Габдрахманова Ильдара Нурулловича на должность первого вице-губернатора Московской области - председателя правительства Московской области, Хромушина Евгения Акимовича - на должность вице-губернатора Московской области", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме того, на должность заместителя председателя правительства Московской области - министра здравоохранения Московской области назначена Светлана Стригункова, которая до настоящего времени возглавляла региональный Минздрав. Ирина Каклюгина, которая ранее занимала должность министра образования Подмосковья, назначена на должность зампреда правительства Московской области - министра социального развития региона. Кандидатура Марии Нагорной была согласована на позицию зампредседателя правительства Московской области, ранее она совмещала эту должность с руководством Главного управления территориальной политики.

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Россия
В Подмосковье утвердили должность первого вице-губернатора - председателя правительства
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